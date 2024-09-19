Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар здешевшав, а євро та злотий додали у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, євро та злотий додали у ціні, а долар здешевшав і становить 41,44 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,44 грн (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,23 грн (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,84 грн (+4 коп.)
Нагадаємо, експерти прогнозують повільне послаблення гривні. Відомо, коли очікувати здорожчання долара до 45 гривень.
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