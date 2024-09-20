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Курс валют на 20 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 20 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 20 вересня. / Фото: Національний банк України

Долар нарешті трішки втратив у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 вересня. Долар втратив 1 коп. Євро злетіло аж на 13 коп. Злотий - додав ще 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,44 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 46,23 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,84 (+4 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
  • "Ощадбанк" -  41,30-41,80 грн
  • "ПУМБ" – 41,40-41,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,25-41,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,15-41,75 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,70-46,70 грн
  • "Ощадбанк" - 45,75-46,65 грн
  • "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,70-46,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,80-46,60 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, експерти дали прогноз, яким буде курс долара до кінця 2024 року. Зазначається, що загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою.

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