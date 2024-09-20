Курс валют на 20 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар нарешті трішки втратив у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 вересня. Долар втратив 1 коп. Євро злетіло аж на 13 коп. Злотий - додав ще 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,44 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,23 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,84 (+4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн

"Ощадбанк" - 41,30-41,80 грн

"ПУМБ" – 41,40-41,90 грн

"Укрсиббанк" – 41,25-41,80 грн

"Укрексімбанк" – 41,15-41,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,70-46,70 грн

"Ощадбанк" - 45,75-46,65 грн

"ПУМБ" – 46,00-46,60 грн

"Укрсиббанк" – 45,70-46,60 грн

"Укрексімбанк" – 45,80-46,60 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн

"Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, експерти дали прогноз, яким буде курс долара до кінця 2024 року. Зазначається, що загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою.

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