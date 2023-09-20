Курс валют на 20 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 20 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро зріс аж на 16 коп. Злотий знизився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,15 грн (+16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (- 1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,65 - 38,25 грн

"Ощадбанк" – 37,85 - 38,75 грн

"Укрексімбанк" – 37,80 - 38,60 грн

"ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн

"Укрсиббанк" - 37,65 - 38,25 грн

Курс євро банках

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,55 - 41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрсиббанк" - 40,20 - 41,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,36 - 8,73 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,70 грн. Купують за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн.

Нагадаємо, долар в Україні продовжує дорожчати, його курс повільно, але впевнено наближається до 39 гривень. В Мінфіні говорять про 41 гривню за долар - такий курс закладений до проєкту держбюджету на 2024 рік

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