Курс валют на 20 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 жовтня. Вартість долара – 36,65 грн - це ще на 5 коп. більше, ніж учора. Євро додав ще 5 коп. Злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,65 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,68 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,20 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 - 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 39,80 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,45 - 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,65 - 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,50 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,00 грн. Продають за 40,80 грн.

Нагадаємо, фінансист Сергій Кучерявий повідомив, що буде із гривнею найближчим часом на валютному ринку. З його слів, гривня в короткостроковій перспективі буде стабільна.

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