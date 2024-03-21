Курс валют на 21 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро і злотий впали у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 21 березня. Вартість долара не змінилася менш ніж на 0 коп. і становить 39,13 грн. Євро зменшився у ціні на 3 коп., а польський злотий - на 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,13 грн (+0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,43 грн (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,81 грн (-1 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,70 - 39,30 грн
- "ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн
- "Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн
- "Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 42,15 - 43,05 грн
- "Укрексімбанк" – 42,35 - 43,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,67 - 9,94 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн
Як повідомлялося, в Україні тарифи на газ можуть підвищити. Зараз тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр.
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