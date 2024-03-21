Курс валют на 21 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро і злотий впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 21 березня. Вартість долара не змінилася менш ніж на 0 коп. і становить 39,13 грн. Євро зменшився у ціні на 3 коп., а польський злотий - на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,13 грн (+0 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,43 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,81 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,70 - 39,30 грн

"ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн

"Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн

"Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 42,15 - 43,05 грн

"Укрексімбанк" – 42,35 - 43,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,67 - 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн

Як повідомлялося, в Україні тарифи на газ можуть підвищити. Зараз тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр.

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