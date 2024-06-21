Курс валют на 21 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта перед вихідними впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 21 червня. Долар здешевшав на 2 коп. Євро втратив аж 15 коп. Польський злотий – 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,51 грн (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,42 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,05 грн (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,30-40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн
- "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
- "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
- "Укрексімбанк" – 43,45-44,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,93-10,10 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн
Як повідомлялося, українців попередили про підвищення цін на продукти. За прогнозами Forbes, криза в енергетиці ще до кінця літа призведе до підвищення цін на бакалію до 15%, а на молочні продукти – до 30%.
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