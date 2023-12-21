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Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 21 грудня. / Фото: ТСН.ua

Іноземна валюта зростає у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 21 грудня. Вартість долара – 37,55 грн - це на 23 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс аж на 14 коп., а злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,55 грн (+23 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,06 грн (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,45 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,30 - 37,80 грн
  • "Ощадбанк" – 37,55 - 37,95 грн
  • "ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,25 – 37,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,30 – 37,99 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн
  • "Ощадбанк" – 40,80 - 41,40 грн
  • "ПУМБ" – 40,80 - 41,50 грн
  • "Укрсиббанк" - 40,70 - 41,70 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,90 - 41,40 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,15 - 9,55 грн
  • "Ощадбанк" – 8,80 - 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,10 - 9,65 грн
  • "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,60 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні: долар пішов угору. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.

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Дата публікації
Перегляди
425
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