Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Іноземна валюта зростає у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 21 грудня. Вартість долара – 37,55 грн - це на 23 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс аж на 14 коп., а злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,55 грн (+23 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,06 грн (+14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,45 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 - 37,80 грн
- "Ощадбанк" – 37,55 - 37,95 грн
- "ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн
- "Укрсиббанк" - 37,25 – 37,90 грн
- "Укрексімбанк" - 37,30 – 37,99 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн
- "Ощадбанк" – 40,80 - 41,40 грн
- "ПУМБ" – 40,80 - 41,50 грн
- "Укрсиббанк" - 40,70 - 41,70 грн
- "Укрексімбанк" - 40,90 - 41,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,15 - 9,55 грн
- "Ощадбанк" – 8,80 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,10 - 9,65 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,60 грн
Як повідомлялося, курс валют в Україні: долар пішов угору. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.