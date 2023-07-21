Курс валют на 21 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий здешевшали перед вихідними.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 21 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро знизився на 3 коп. Злотий впав на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,98 грн (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,20 грн (-1 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,00 грн. Купують за 36,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,60 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,55 - 37,15 грн
- "Ощадбанк" – 36,45 - 37,65 грн
- "Укрексімбанк" - 36,75 - 37,55 грн
- "Райффайзен" – 36,70 - 37,30 грн
- ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,65 - 41,65 грн
- "Ощадбанк" – 40,95 - 41,95 грн
- "Укрексімбанк" - 41,20 - 42,20 грн
- "Райффайзен" – 41,00 - 42,20 грн
- ПУМБ – 41,00 - 42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,23 - 9,41 грн
- "Ощадбанк" – 8,40 - 9,40 грн
- "Укрексімбанк" - 9,10 - 9,55 грн
- "Райффайзен" – 8,40 - 9,40 грн
- ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн
Нагадаємо, в НБУ розповіли, чи переглянуть офіційний курс долара. Наразі Нацбанк немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара - як у бік зростання, так і у бік спадання. Курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку.