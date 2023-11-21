Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 листопада. Вартість долара – 36,04 грн - це на 9 коп менше, ніж напередодні. Євро здорожчав на 14 коп. Злотий залишився на рівні попереднього дня.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,39 грн (+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,01 грн (+0 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 - 37,50 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,45 – 37,95 грн

"Укрсиббанк" - 37,15 – 37,68 грн

"Укрексімбанк" - 37,35 – 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,95 - 40,95 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,35 - 40,95 грн

"Укрсиббанк" - 40,00 - 40,85 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,90 - 9,40 грн

"Ощадбанк" – 8,15 - 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,15 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн.

Як повідомлялося, в Україні долар почав дорожчати. Курс валют минулого тижня став приємним для тих, хто зберігає заощадження у валюті і тривожним для прихильників гривні – долар і євро не лише перестали дешевшати, а й повільно почали дорожчати.

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