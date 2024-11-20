Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Український Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 листопада. Після кількаденного зростання євро і злотий втратили у ціні. Вартість долара зменшується далі.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,25 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,56 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,05 (-4 коп.)

Як повідомлялося, вже від 1 грудня в Україні запустять програму зимової "єПідтримки". Кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати послуг і товарів.

Читайте також: