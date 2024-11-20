Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта втратила у ціні.
Український Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 листопада. Після кількаденного зростання євро і злотий втратили у ціні. Вартість долара зменшується далі.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,25 (-8 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,56 (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,05 (-4 коп.)
Як повідомлялося, вже від 1 грудня в Україні запустять програму зимової "єПідтримки". Кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати послуг і товарів.