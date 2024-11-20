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Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на четвер, 21 листопада. / Фото: Національний банк України

Валюта втратила у ціні.

Український Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 листопада. Після кількаденного зростання євро і злотий втратили у ціні. Вартість долара зменшується далі. 

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,25 (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,56 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,05 (-4 коп.)

Як повідомлялося, вже від 1 грудня в Україні запустять програму зимової "єПідтримки". Кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати послуг і товарів.

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