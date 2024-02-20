Курс валют на 21 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 лютого. Так, усі три валюти – долар, євро та злотий – зростуть у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,47 (+35 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,54 (+30 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,61 (+9 коп.).

Нагадаємо, як спрогнозував банкір Тарас Лєсовой, курс валют цього тижня буде мінливий, але значних коливань чекати не варто. Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/дол. та 40-42 грн/євро.

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