Курс валют на 21 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар "підстрибне" одразу на 35 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 лютого. Так, усі три валюти – долар, євро та злотий – зростуть у ціні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 38,47 (+35 коп.)
Курс євро
1 євро – 41,54 (+30 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,61 (+9 коп.).
Нагадаємо, як спрогнозував банкір Тарас Лєсовой, курс валют цього тижня буде мінливий, але значних коливань чекати не варто. Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/дол. та 40-42 грн/євро.
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