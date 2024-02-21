Курс валют на 21 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 лютого. Вартість долара – 38,47 грн, що на 19 коп. більше за курс напередодні. Євро додав ще на 30 коп., а польський злотий – 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,47 грн (+19 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,54 грн (+30 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,61 грн (+9 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,10 - 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 38,10 - 38,70 грн

"Укрексімбанк" – 38,25 - 38,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 40,95 - 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" – 41,35 - 42,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,38 - 9,78 грн

"Ощадбанк" – 9,20 - 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,40 - 9,75 грн

Як повідомлялося, в Україні здорожчав автогаз. У мережах АЗС у середньому вартість збільшилася на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.

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