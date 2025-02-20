Курс валют на 21 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 21 лютого. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 8 коп., а злотий на 7 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,73 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,55 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,47 (+7 коп.)

Як повідомлялося, в НБУ пояснили, що відбувається з цінами та до чого готуватися. Темпи інфляції в Україні, які в січні досягли 12,9% у річному вимірі, виявилися вищими, ніж прогнозували.

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