Курс валют на 21 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 21 серпня. Долар додав ще 4 коп. Євро підскочив на 21 коп, а злотий - зріс на 5 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,34 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,81 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,73 (+5 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрексімбанк" – 45,45-46,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн

Як повідомлялося, в Україні зростуть ціни на квитки. Клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок "Укрзалізниці" та на новому сайті, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

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