Курс валют на 21 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційні євро та злотий втрачають у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу втратив у ціні ще на 12 коп. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,72 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,88 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн
- "Ощадбанк" – 37,35 - 38,25 грн
- "Укрексімбанк" - 37,45 - 38,25 грн
- "Райффайзен Банк" - 37,30 - 38,40 грн
- "ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,85 - 41,85 грн
- "Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн
- "Укрексімбанк" - 41,15 - 42,15 грн
- "Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн
- "ПУМБ" - 41,00 - 42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,85- 9,24 грн
- "Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн
- "Укрексімбанк" - 8,95 - 9,40 грн
- "ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн
Нагадаємо, керівник економічних програм аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Олександр Чупак назвав причину зростання курсу долара в Україні. Наразі на валютному ринку наразі відбуваються незначні коливання курсу долара.