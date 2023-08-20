Курс валют на 21 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційні євро та злотий втрачають у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу втратив у ціні ще на 12 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,72 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,88 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,35 - 38,25 грн

"Укрексімбанк" - 37,45 - 38,25 грн

"Райффайзен Банк" - 37,30 - 38,40 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,85 - 41,85 грн

"Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн

"Укрексімбанк" - 41,15 - 42,15 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

"ПУМБ" - 41,00 - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85- 9,24 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" - 8,95 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, керівник економічних програм аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Олександр Чупак назвав причину зростання курсу долара в Україні. Наразі на валютному ринку наразі відбуваються незначні коливання курсу долара.

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