Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 21 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 41,23 грн. Він здорожчав менше, ніж на 1 копійку.

Про це повідомляє НБУ.

Євро впав на 7 копійок і коштує 44,72 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,37 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,45 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,45 грн. Продають за 45,3 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" - 44,65-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрексімбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн

"Ощадбанк" - 9,90-10,60 грн

"Укрексімбанк" - 10,25-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,50 грн

Як повідомлялося, НБУ розпочне заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка. Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати.

Читайте також: