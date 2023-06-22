Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 22 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зменшилося на 2 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,94 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,00 грн (+2 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,50 грн. Продають за 40,80 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,55 - 37,45 грн

"Укрексімбанк" – 36,60 - 37,30 грн

"Райффайзен" – 36,70- 37,30 грн

ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,70 - 40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,40 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,00 - 40,85 грн

ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 - 9,14 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,85 - 9,25 грн

ПУМБ - 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, Україна отримає від Світового Банку $500 млн. Допомога буде надана за підтримки США, Великої Британії та Фінляндії. Зокрема, кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей.

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