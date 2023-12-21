Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар майже не змінив позицій, а от євро "злетіло".
Нацбанк України встановив офіційний курс валют на 22 грудня. Так, порівняно з попереднім днем різко додала в ціні європейська валюта – одразу 1,22 грн.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.
Курс валют на 22 грудня
Долар
1 долар США – 37,59 грн (+ 4 коп.).
Євро
1 євро – 41,28 (+1,22 грн).
Злотий
1 польський злотий – 9,51 (+6 коп.).
До слова, банкір розповів, чого очікувати від ситуації на валютному ринку 2024 року та які фактори впливатимуть на курси валют.
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