Курс валют на 22 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко здорожчала перед вихідними.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 22 грудня. Вартість долара – 37,55 грн - це на 4 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс аж на 22 коп., а злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,40 - 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,80 - 38,15 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" - 37,50 – 38,10 грн
- "Укрексімбанк" - 37,55 – 38,25 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 41,00 - 41,90 грн
- "ПУМБ" – 41,20 - 41,90 грн
- "Укрсиббанк" - 40,90 - 41,90 грн
- "Укрексімбанк" - 41,15 - 41,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,23 - 9,63 грн
- "Ощадбанк" – 8,90 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,15 - 9,70 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,60 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 37,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.
Як повідомлялося, курс валют в Україні: долар пішов угору. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.
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