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Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на 22 квітня. / Фото: Associated Press

Після вихідних валюта зросла у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 квітня. Долар додав аж 18 коп. Євро збільшився аж на 11 коп., а польський злотий — на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,78 грн (+18 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 42,38 грн (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,78 грн (+2 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,55-40,15 грн
  • "ПУМБ" – 39,60-40,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,50-40,10 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,10-43,10 грн
  • "ПУМБ" – 42,50-43,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,10-43,10 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн
  • "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,45-9,75 грн

Як повідомлялося, в Україні долар став уже по 40 гривень. Гривня продовжує дешевшати, за два тижні національна валюта втратила до долара 95 копійок.

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