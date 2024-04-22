Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних валюта зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 квітня. Долар додав аж 18 коп. Євро збільшився аж на 11 коп., а польський злотий — на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,78 грн (+18 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,38 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,78 грн (+2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,55-40,15 грн
- "ПУМБ" – 39,60-40,10 грн
- "Укрсиббанк" – 39,50-40,10 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,10-43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,50-43,10 грн
- "Укрсиббанк" – 42,10-43,10 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,45-9,75 грн
Як повідомлялося, в Україні долар став уже по 40 гривень. Гривня продовжує дешевшати, за два тижні національна валюта втратила до долара 95 копійок.
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