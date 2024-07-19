Курс валют на 22 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок розрив між курсами долара та євро скоротиться на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 липня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, 19 липня, долар подорожчає, проте євро трохи впаде у ціні. Курс польського злотого залишиться стабільним.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США – 41,49 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,18 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,54 (+/- 0 коп.)

Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара до кінця липня. За словами експерта, валютні "перетворення" не будуть різкими.

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