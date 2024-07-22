Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар знову додав у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 липня. Долар знову здорожчав на 7 коп. Євро знову втратив у ціні - ще 8 коп, а злотий залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,49 грн (+7 коп)
Курс євро
- 1 євро – 45,18 грн (-8 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,54 грн (0 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
- "Укрсиббанк" – 41,20-41,90 грн
- "Укрексімбанк" – 41,25-41,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,20-45,80 грн
- "Укрсиббанк" – 44,85-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 44,90-45,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн
Як повідомлялося, в Україні відчутно зросла вартість комунальних послуг. За рік тарифи зросли загалом на 18,6%.
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