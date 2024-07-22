Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар знову додав у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 липня. Долар знову здорожчав на 7 коп. Євро знову втратив у ціні - ще 8 коп, а злотий залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,49 грн (+7 коп)

Курс євро

1 євро – 45,18 грн (-8 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,54 грн (0 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,50-41,99 грн

"Укрсиббанк" – 41,20-41,90 грн

"Укрексімбанк" – 41,25-41,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,20-45,80 грн

"Укрсиббанк" – 44,85-41,85 грн

"Укрексімбанк" – 44,90-45,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн

Як повідомлялося, в Україні відчутно зросла вартість комунальних послуг. За рік тарифи зросли загалом на 18,6%.

Читайте також:

Нікому лікувати людей! 12 тисяч вакансій! З прикордоння тікають усі!