Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 листопада. Вартість долара – 36,04 грн - це менше, ніж на 1 коп. за курс попереднього дня. Євро здорожчав на 7 коп. Злотий додав 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,46 грн (+7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,04 грн (+3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 - 37,50 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,67 грн

"Укрексімбанк" - 37,25 – 37,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 41,00 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,25 грн

"Укрсиббанк" - 40,10 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" - 40,70 - 41,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,90 - 9,40 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,15 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн.

Як повідомлялося, певну категорію українців можуть позбавити субсидій у разі, якщо платник перестане виплачувати заборгованість за житло. Допомогу анулюють громадянам, які протягом трьох місяців не сплачували за житло, а сума боргу перевищила 680 грн.

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