Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Євро здешевшав, а курс долара пішов догори.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 листопада. Вартість долара – 36,02 грн - це більше на 2 коп. за курс попереднього дня. Євро здешевшав на 13 коп. Злотий впав на 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,26 грн (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,33 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,01 грн (-3 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,10 - 37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн
- "ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн
- "Укрсиббанк" - 37,10 – 37,67 грн
- "Укрексімбанк" - 37,20 – 37,80 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,20 грн
- "ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн
- "Укрсиббанк" - 40,10 - 41,00 грн
- "Укрексімбанк" - 40,60 - 41,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,96 - 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн
- "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,15 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн.
Як повідомлялося, деяким чиновникам в Україні можуть удвічі збільшити зарплати під час війни. На такі "покращення" можуть розраховувати працівники деяких місцевих держадміністрацій.