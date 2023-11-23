Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 листопада. Вартість долара – 36,02 грн - це більше на 2 коп. за курс попереднього дня. Євро здешевшав на 13 коп. Злотий впав на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,33 грн (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,01 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 - 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,67 грн

"Укрексімбанк" - 37,20 – 37,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,20 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн

"Укрсиббанк" - 40,10 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,96 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,15 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн.

Як повідомлялося, деяким чиновникам в Україні можуть удвічі збільшити зарплати під час війни. На такі "покращення" можуть розраховувати працівники деяких місцевих держадміністрацій.

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