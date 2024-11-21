Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 22 листопада. Євро і злотий знову втратили у ціні. Тим часом вартість знову пішла догори.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,28 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,46 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,00 (-5 коп.)

Як повідомлялося, фізичні особи-підприємці третьої групи сплачують декілька видів податків. До них належать: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

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