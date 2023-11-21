Курс валют на 22 листопада від НБУ і в обмінниках: скільки коштують долар, євро і злотий

Ціна долара лишилася майже незмінною, а от євро здорожчав на 7 копійок.

Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні до долара та євро на середу, 22 листопада.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара встановлений на рівні 36,04 грн/дол. Таким чином курс гривні щодо долара залишився майже незмінним порівняно із 21 листопада. Курс євро встановлений на рівні 39,46 грн/євро і це на 7 копійок більше, ніж було.

Основні курси валют на 22 листопада 2023 р. від НБУ:

1 долар – 36,0453 грн;

1 євро – 39,4660;

1 польський злотий – 9,0407;

1 фунт стерлінгів – 45,1882;

1 шведська крона – 3,4599;

1 швейцарський франк – 40,7937.

Курс долара в обмінниках становить 37,75 (купівля) і 37,78 (продаж). Курс євро в обмінниках – 40,90 (купівля) і 41,05 (продаж).

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