Курс валют на 22 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта стрімко зростає вже кілька днів поспіль.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 22 лютого. Вартість долара – 38,62 грн, що на 15 коп. більше за курс напередодні. Євро додав ще на 18 коп., а польський злотий – 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,62 грн (+15 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,72 грн (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,67 грн (+6 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 - 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,45 - 38,95 грн
- "Укрсиббанк" – 38,35 - 38,90 грн
- "Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн
- "Ощадбанк" – 41,30 - 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,55 - 41,25 грн
- "Укрсиббанк" – 41,25 - 42,25 грн
- "Укрексімбанк" – 41,50 - 42,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,40 - 9,79 грн
- "Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,45 - 9,85 грн
Як повідомлялося, Нацбанк може обмежити карткові перекази українців, аби зменшити кількість тіньових операцій. Проте рішення поки не ухвалили.