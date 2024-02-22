Курс валют на 22 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 22 лютого. Вартість долара – 38,62 грн, що на 15 коп. більше за курс напередодні. Євро додав ще на 18 коп., а польський злотий – 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,62 грн (+15 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,72 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,67 грн (+6 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн

"Ощадбанк" – 38,30 - 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,45 - 38,95 грн

"Укрсиббанк" – 38,35 - 38,90 грн

"Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Ощадбанк" – 41,30 - 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,55 - 41,25 грн

"Укрсиббанк" – 41,25 - 42,25 грн

"Укрексімбанк" – 41,50 - 42,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,40 - 9,79 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,85 грн

Як повідомлялося, Нацбанк може обмежити карткові перекази українців, аби зменшити кількість тіньових операцій. Проте рішення поки не ухвалили.

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