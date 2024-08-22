Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар трохи зменшився, але вартість євро зростає далі.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 22 серпня. Долар втратив 5 коп. Євро підскочив на 7 коп, а злотий - зменшився на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,29 (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,89 (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,71 (-2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн
- "Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн
- "Укрексімбанк" – 45,45-46,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн
- "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн
Як повідомлялося, Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. Одна зі змін - авансовий податок для АЗС.
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