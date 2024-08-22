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Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 22 серпня. / Фото: Національний банк України

Долар трохи зменшився, але вартість євро зростає далі.

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 22 серпня. Долар втратив 5 коп. Євро підскочив на 7 коп, а злотий - зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,29 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,89 (+7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,71 (-2 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн
  • "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,45-46,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн
  • "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
  • "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн

Як повідомлялося, Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. Одна зі змін - авансовий податок для АЗС.

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