Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий виросли у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу додав у ціні аж 16 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,88 грн (+16 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,90 грн (+2 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 42,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,35 - 38,05 грн
- "Ощадбанк" – 37,35 - 38,25 грн
- "Укрексімбанк" - 37,60 - 38,40 грн
- "Райффайзен Банк" - 37,35 - 38,45 грн
- "ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн
- "Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн
- "Укрексімбанк" - 41,35 - 42,35 грн
- "Райффайзен Банк" - 40,90 - 42,15 грн
- "ПУМБ" - 41,00 - 42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,85 - 9,24 грн
- "Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн
- "Укрексімбанк" - 9,05 - 9,50 грн
- "ПУМБ" - 8,40 - 9,40 грн
Нагадаємо, в Україні долар помітно подорожчав, а його вартість "роздвоїлась". Чого очікувати в серпні - у матеріалі ТСН.ua.
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