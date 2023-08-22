Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий виросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу додав у ціні аж 16 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,88 грн (+16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,90 грн (+2 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,35 - 38,05 грн

"Ощадбанк" – 37,35 - 38,25 грн

"Укрексімбанк" - 37,60 - 38,40 грн

"Райффайзен Банк" - 37,35 - 38,45 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн

"Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн

"Укрексімбанк" - 41,35 - 42,35 грн

"Райффайзен Банк" - 40,90 - 42,15 грн

"ПУМБ" - 41,00 - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85 - 9,24 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" - 9,05 - 9,50 грн

"ПУМБ" - 8,40 - 9,40 грн

Нагадаємо, в Україні долар помітно подорожчав, а його вартість "роздвоїлась". Чого очікувати в серпні - у матеріалі ТСН.ua.

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