Курс валют на 22 січня: скільки коштують долар і євро

Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 22 січня. Офіційний курс долара і євро за добу залишилися незмінними.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

1 євро - 39,55 (0 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують по 39,58 грн, а продають за 39,98 грн.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39.30 грн - 40.30 грн

"Ощадбанк" - 40,20 грн - 40,80 грн

"Укрексімбанк" - 40,00 грн - 40,50 грн,

"Райффайзен" - 39,90 грн - 40,50 грн,

ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 42,10 грн - 43,10 грн,

"Ощадбанк" - 42,30 грн - 43,20 грн,

"Укрексімбанк" - 42,65 грн - 43,45 грн,

"Райффайзен" - 42,20 грн - 43,00 грн,

ПУМБ - 42,75 грн - 43,75 грн.

Нагадаємо, директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко розповів, що у перші місяці 2023-го курс долара може зрости на 2-3% - на 1-1,2 гривні за долар. Втім, готівковий курс січні-лютому перш за все буде залежатиме від подій на фронті.

Як повдіомлялося, в Україні за 39 750 грн ($1105,45) продають монету номіналом 1 копійка. Монету випустили 2010 року, а її особливістю є матеріал карбування – замість звичайної нержавійної сталі, вона виконана зі срібла.

Читайте також: