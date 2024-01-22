Курс валют на 22 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 22 січня встановив офіційний курс долара на рівні 37,52 грн. Він знизився на 18 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав на 37 копійок і коштує 41,21 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,36 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,2 грн. Купують за 38,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,8 грн. Продають за 42 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 - 38,50 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,40 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" - 37,65 – 38,35 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,65 грн

"Ощадбанк" – 40,95 - 41,80 грн

"ПУМБ" – 41,00 - 41,70 грн

"Укрсиббанк" - 40,60 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,50 грн

"ПУМБ" - 9,20 - 9,60 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Читайте також: