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Курс валют на 22 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 22 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 22 січня / Фото: pixabay.com

Валюта здешевшала.

Національний банк України на 22 січня встановив офіційний курс долара на рівні 37,52 грн. Він знизився на 18 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав на 37 копійок і коштує 41,21 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,36 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 39,2 грн. Купують за 38,2 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 41,8 грн. Продають за 42 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 - 38,50 грн
"Ощадбанк" – 37,50 - 38,30 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
"Укрсиббанк" - 37,40 - 38,20 грн
"Укрексімбанк" - 37,65 – 38,35 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,65 грн
"Ощадбанк" – 40,95 - 41,80 грн
"ПУМБ" – 41,00 - 41,70 грн
"Укрсиббанк" - 40,60 - 41,70 грн
"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,50 грн
"ПУМБ" - 9,20 - 9,60 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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