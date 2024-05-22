Курс валют на 22 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта дуже зросла у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 травня. Долар додав 14 коп. Євро зріс на на 18 коп., а польський злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,80 грн (+14 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,26 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,16 грн (+4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,45-40,05 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"Укрсиббанк" – 39,30-39,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,40-40,00 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,55-43,55 грн

"ПУМБ" – 42,90-43,50 грн

"Укрсиббанк" – 42,60-43,55 грн

"Укрексімбанк" – 42,80-43,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,95-10,15 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн

Як повідомлялося, на минулому тижні курс долара спершу нібито впевнено пішов угору, потім тренд змінився на протилежний. Усе це відбувалося навколо нового орієнтира – 40 гривень за долар, до реальності якого, схоже, доведеться звикати. Що робити з гривнями, доларами та євро - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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