Курс валют на 22 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта дуже зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 травня. Долар додав 14 коп. Євро зріс на на 18 коп., а польський злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,80 грн (+14 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,26 грн (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,16 грн (+4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,45-40,05 грн
- "ПУМБ" – 39,60-40,10 грн
- "Укрсиббанк" – 39,30-39,95 грн
- "Укрексімбанк" – 39,40-40,00 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,55-43,55 грн
- "ПУМБ" – 42,90-43,50 грн
- "Укрсиббанк" – 42,60-43,55 грн
- "Укрексімбанк" – 42,80-43,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,95-10,15 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн
Як повідомлялося, на минулому тижні курс долара спершу нібито впевнено пішов угору, потім тренд змінився на протилежний. Усе це відбувалося навколо нового орієнтира – 40 гривень за долар, до реальності якого, схоже, доведеться звикати. Що робити з гривнями, доларами та євро - читайте у матеріалі ТСН.ua.