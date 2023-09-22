Курс валют на 22 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 22 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився аж на 24 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,89 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,85 - 38,75 грн

"Укрексімбанк" – 37,80 - 38,60 грн

"ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 - 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,25 - 41,25 грн

"Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,80 - 41,80 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрсиббанк" - 40,15 - 41,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,33 - 8,77 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,70 грн. Продають за 41,70 грн.

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у жовтні. З його слів, у жовтні готівковий валютний ринок формуватимуть кілька важливих чинників, проте за всіма ознаками курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.

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