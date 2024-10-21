Курс валют на 22 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар здорожчав на 5 коп.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, долар та євро додали у ціні, а злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,81 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)
Нагадаємо, очільник НБУ озвучив прогноз щодо змін курсу валют в Україні. Національний банк залишається основним гравцем на ринку, компенсуючи дефіцит валюти із резервів.
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