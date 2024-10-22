Курс валют на 22 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 жовтня. Долар додав 5 коп. Євро зріс аж на 9 коп. Злотий залишився без змін.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,28 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,81 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,40-45,40 грн

"Ощадбанк" - 44,65-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,31-10,47 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,25-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Як повідомлялося, очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний озвучив прогноз щодо змін курсу валют в Україні. З його слів, структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки.

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