Курс валют на 22 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня слабшає відносно долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 жовтня. Долар додав 5 коп. Євро зріс аж на 9 коп. Злотий залишився без змін.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,81 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,40-45,40 грн
- "Ощадбанк" - 44,65-45,40 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,31-10,47 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,25-10,55 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
Як повідомлялося, очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний озвучив прогноз щодо змін курсу валют в Україні. З його слів, структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки.
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