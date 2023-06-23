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Курс валют на 23 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 23 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 23 червня. / Фото: Національний банк України

Курс євро рвонув угору перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 23 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс аж на 24 коп. Злотий підвищився на 8 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро –  40,18 (+24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий –  9,08 грн (+8 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 36,70 грн. За євро пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
  • "Ощадбанк" – 36,55 - 37,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 36,50 - 37,30 грн
  • "Райффайзен" – 36,70- 37,35 грн
  • ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
  • "Ощадбанк" – 39,85 - 40,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,40 - 41,40 грн
  • "Райффайзен" – 40,00 - 40,85 грн
  • ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,00 - 9,21 грн
  • "Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,90 - 9,35 грн
  • ПУМБ - 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, Україна розраховує отримати від Росії один трильйон доларів США як компенсацію за її агресію. Частину коштів можна буде отримати за рахунок російських активів, заморожених на Заході.

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10к
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