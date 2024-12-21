Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 грудня. Вартість долара, євро і злотого зменшилася після вихідних.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,87 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,51 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,20 (-5 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, чи зросте в Україні курс долара до 42 грн. З його слів, в останній тиждень 2024-го року не варто очікувати надзвичайних подій на валютному ринку, бо для цього відсутні підстави.

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