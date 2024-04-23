Курс валют на 23 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара стабілізувався.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 23 квітня. Долар залишився на рівні попереднього дня. Євро втратив 6 коп., а польський злотий додав 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,78 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,31 грн (- 6коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,79 грн (+1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
- "ПУМБ" – 39,60-40,10 грн
- "Укрсиббанк" – 39,60-40,15 грн
- "Укрексімбанк" – 39,55-40,15 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,50-43,10 грн
- "Укрсиббанк" – 42,15-43,15 грн
- "Укрексімбанк" – 42,40-43,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70-10,00 грн
Як повідомлялося, експерт Андрій Шевчишин спрогнозував, чи здорожчає долар перед Великоднем. З його слів, напередодні свят традиційно відбувається поступове зростання курсу долара.
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