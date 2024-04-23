Курс валют на 23 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 23 квітня. Долар залишився на рівні попереднього дня. Євро втратив 6 коп., а польський злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,78 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,31 грн (- 6коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,79 грн (+1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"Укрсиббанк" – 39,60-40,15 грн

"Укрексімбанк" – 39,55-40,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"Укрсиббанк" – 42,15-43,15 грн

"Укрексімбанк" – 42,40-43,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,70-10,00 грн

Як повідомлялося, експерт Андрій Шевчишин спрогнозував, чи здорожчає долар перед Великоднем. З його слів, напередодні свят традиційно відбувається поступове зростання курсу долара.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.