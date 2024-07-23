Курс валют на 23 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ знизив офіційний курс долар
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 23 липня. Долар здешевшав на 15 коп. Євро знову втратив у ціні - ще 18 коп, а злотий - 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 грн (-15 коп)
Курс євро
- 1 євро – 45,00 грн (-18 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,51 грн (-3 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,15-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
- "Укрсиббанк" – 41,25-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 41,20-41,80 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн
- "ПУМБ" – 45,20-45,80 грн
- "Укрсиббанк" – 44,80-41,80 грн
- "Укрексімбанк" – 44,50-45,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн
Нагадаємо, в Україні значно зростуть податки. Кабінет міністрів готує пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Зокрема, пропонується підвищити ставку військового збору до 5%, але також зростуть й інші податки та збори.
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