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Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 23 лютого. / Фото: УНІАН

Валюта здешевшала перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 23 лютого. Вартість долара – 38,48 грн, що на 14 коп. менше за курс напередодні. Євро не змінився у ціні, а польський злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,48 грн (-14 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,72 грн (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,66 грн (- 1 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,15 - 38,75 грн
  • "Ощадбанк" – 38,40 - 38,90 грн
  • "ПУМБ" – 38,25 - 38,75 грн
  • "Укрсиббанк" – 38,40 - 38,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,15 - 42,15 грн
  • "Ощадбанк" – 41,45 - 42,20 грн
  • "ПУМБ" – 41,45 - 41,05 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,40 - 42,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,60 - 42,40 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,54 - 9,92 грн
  • "Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,50 - 9,85 грн

Як повідомлялося, держава збирається відслідковувати всі гроші на банківських картках. В Україні можуть зобов'язати банки повідомляти, наприклад, податківців, про номери банківських карток українців та надходження або залишок коштів на цих картках.

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