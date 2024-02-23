Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 23 лютого. Вартість долара – 38,48 грн, що на 14 коп. менше за курс напередодні. Євро не змінився у ціні, а польський злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,48 грн (-14 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,72 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,66 грн (- 1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,15 - 38,75 грн

"Ощадбанк" – 38,40 - 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,25 - 38,75 грн

"Укрсиббанк" – 38,40 - 38,90 грн

"Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 - 42,15 грн

"Ощадбанк" – 41,45 - 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,45 - 41,05 грн

"Укрсиббанк" – 41,40 - 42,30 грн

"Укрексімбанк" – 41,60 - 42,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,54 - 9,92 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,50 - 9,85 грн

Як повідомлялося, держава збирається відслідковувати всі гроші на банківських картках. В Україні можуть зобов'язати банки повідомляти, наприклад, податківців, про номери банківських карток українців та надходження або залишок коштів на цих картках.

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