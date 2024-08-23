Курс валют на 23 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 23 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,28 грн. Він здешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро тим часом здорожчав на 9 копійок і коштує 45,98 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,74 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,4 грн.

За євро в обмінниках пропонують 46,1 грн. Продають за 45,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрексімбанк" – 45,50-46,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,64-10,80 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн

Чому люди починають забирати з банків заощадження, що буде з курсом на поточному тижні, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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