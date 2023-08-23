Курс валют на 23 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курси євро та злотого впали у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 23 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу додав у ціні аж 16 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,80 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,91 грн (-1 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 42,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 - 38,40 грн
- "Укрексімбанк" - 37,90 - 38,70 грн
- "Райффайзен Банк" - 37,90 - 38,80 грн
- "ПУМБ" - 38,00 - 38,75 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Укрексімбанк" - 41,60 - 42,60 грн
- "Райффайзен Банк" - 41,25 - 42,50 грн
- "ПУМБ" - 41,25 - 42,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,83 - 9,23 грн
- "Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн
- "Укрексімбанк" - 9,05 - 9,50 грн
- "ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн
Нагадаємо, в Україні долар помітно подорожчав, а його вартість "роздвоїлась". Чого очікувати в серпні - у матеріалі ТСН.ua.
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