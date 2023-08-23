Курс валют на 23 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курси євро та злотого впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 23 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу додав у ціні аж 16 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,80 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,91 грн (-1 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,40 грн

"Укрексімбанк" - 37,90 - 38,70 грн

"Райффайзен Банк" - 37,90 - 38,80 грн

"ПУМБ" - 38,00 - 38,75 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" - 41,60 - 42,60 грн

"Райффайзен Банк" - 41,25 - 42,50 грн

"ПУМБ" - 41,25 - 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,83 - 9,23 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" - 9,05 - 9,50 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, в Україні долар помітно подорожчав, а його вартість "роздвоїлась". Чого очікувати в серпні - у матеріалі ТСН.ua.

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