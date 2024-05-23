Курс валют на 23 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро стрімко втратив ціну.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 травня. Долар додав 2 коп. Євро втратив аж 15 коп., а польський злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,82 грн (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,11 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,11 грн (-7 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,50-40,10 грн
- "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
- "Укрсиббанк" – 39,50-40,15 грн
- "Укрексімбанк" – 39,50-40,10 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,65-43,65 грн
- "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
- "Укрсиббанк" – 42,75-43,65 грн
- "Укрексімбанк" – 42,95-43,75 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 10,00-10,25 грн
Як повідомлялося, на минулому тижні курс долара спершу нібито впевнено пішов угору, потім тренд змінився на протилежний. Усе це відбувалося навколо нового орієнтира – 40 гривень за долар, до реальності якого, схоже, доведеться звикати. Що робити з гривнями, доларами та євро - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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