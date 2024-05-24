Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 травня. Долар додав 10 коп. Євро - 20 коп. Польський злотий - 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,92 грн (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,31 грн (+20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,15 грн (+6 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,60-40,20 грн

"ПУМБ" – 39,70-40,20 грн

"Укрсиббанк" – 39,60-40,25 грн

"Укрексімбанк" – 39,55-40,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,65-43,65 грн

"ПУМБ" – 43,10-43,70 грн

"Укрсиббанк" – 42,85-43,75 грн

"Укрексімбанк" – 42,90-43,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн

Нагадаємо, економіст Данило Монін спрогнозував, чи буде долар у червні по 40 гривень. З його слів, до наступного місяця нацвалюта може трішки девальвувати.

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