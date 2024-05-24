Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко здешевшала.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 травня. Долар додав 10 коп. Євро - 20 коп. Польський злотий - 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,92 грн (+10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,31 грн (+20 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,15 грн (+6 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,60-40,20 грн
- "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
- "Укрсиббанк" – 39,60-40,25 грн
- "Укрексімбанк" – 39,55-40,15 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,65-43,65 грн
- "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
- "Укрсиббанк" – 42,85-43,75 грн
- "Укрексімбанк" – 42,90-43,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн
Нагадаємо, економіст Данило Монін спрогнозував, чи буде долар у червні по 40 гривень. З його слів, до наступного місяця нацвалюта може трішки девальвувати.
Читайте також:
- Курс валют на 23 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
- Гроші з картки на картку: НБУ хоче обмежити операції і встановити ліміти – пояснення
- Що буде з цінами на пальне від 1 липня: експерт повідомив деталі