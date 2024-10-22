Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня слабшає щодо долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 23 жовтня. Долар продовжує зростати. Євро і злотий втратили у ціні.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,35 грн (- 2коп.)
Як повідомлялося, в Україні підвищать пенсії наступного року. Буде два етапи підвищення соціальних виплат.
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