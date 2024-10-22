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Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В НБУ встановили курс валют на 23 жовтня. / Фото: pixabay.com

Гривня слабшає щодо долара.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 23 жовтня. Долар продовжує зростати. Євро і злотий втратили у ціні.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,28 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,35 грн (- 2коп.)

Як повідомлялося, в Україні підвищать пенсії наступного року. Буде два етапи підвищення соціальних виплат.

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