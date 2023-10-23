Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 23 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,54 грн. За вихідні він знизився одразу на 7 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро від п'ятниці виріс на 5 копійок і коштує 38,7 грн. Офіційний курс польського злотого знизився на 2 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,66 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40 грн. Продають за 40,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,20 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 - 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,40 - 40,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,65 - 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

Нагадаємо, фінансист Сергій Кучерявий повідомив, що буде із гривнею найближчим часом на валютному ринку. З його слів, гривня в короткостроковій перспективі буде стабільна.

Читайте також: