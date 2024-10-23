Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 23 жовтня. / Фото: Associated Press

Вартість долара продовжує зростати далі.

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 23 жовтня. Долар додав ще 5 коп. Євро втратив 11 коп. Злотий зменшився на 2 коп. 

Про це повідомляється на сайті Національного банк.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,28 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,35 грн (- 2 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
  • "Ощадбанк" -  41,15-41,70 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,00-41,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,40-41,60 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн
  • "Ощадбанк" - 44,70-45,40 грн
  • "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,55-45,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,29-10,45 грн
  • "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,20-10,50 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Як повідомлялося, Monobank відмовляється від Mastercard, а тому до кінця поточного року просить своїх клієнтів замінити картки на такі, що будуть підтримуватимуть систему Visa.

Читайте також:

Бізнес під час війни: які можливості для підприємців пропонують банки? – Фінанси на сніданок

Бізнес під час війни: які можливості для підприємців пропонують банки? – Фінанси на сніданок

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація