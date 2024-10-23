Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара продовжує зростати далі.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 23 жовтня. Долар додав ще 5 коп. Євро втратив 11 коп. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це повідомляється на сайті Національного банк.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,35 грн (- 2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,00-41,60 грн
- "Укрексімбанк" – 40,40-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн
- "Ощадбанк" - 44,70-45,40 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрексімбанк" – 44,55-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,29-10,45 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,20-10,50 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
Як повідомлялося, Monobank відмовляється від Mastercard, а тому до кінця поточного року просить своїх клієнтів замінити картки на такі, що будуть підтримуватимуть систему Visa.
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