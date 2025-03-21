Курс валют на 24 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня незначно посилилася щодо євро і долара.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 березня. Долар втратив 2 коп., євро також зменшився на 2 коп. Тим часом злотий залишився без змін.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,52 (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,98 (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,71 (0 коп.)
Як повідомлялося, від березня 2025 року в Україні пенсії можуть урізати наполовину. Зниження виплат здійснюватиметься на підставі судових рішень, постанов і вироків.