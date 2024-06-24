Курс валют на 24 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 24 червня встановив офіційний курс долара на рівні 40,44 грн. Він знизився на 7 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав одразу на 19 копійок і коштує 43,23 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,3 грн. Купують за 40,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 44,2 грн. Продають за 44,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн

"Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн

"Укрексімбанк" – 43,35-44,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,93-10,10 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Що буде з курсом наступного тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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