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Курс валют на 24 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 24 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 24 квітня 2024-го. / Фото: Associated Press

Долар різко здешевшав.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 квітня. Долар різко здорожчав аж на 20 коп.  Євро втратив 5 коп., а польський злотий залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,58 грн (-20 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 42,26 грн (- 6коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,79 грн (0 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
  • "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,85-42,85 грн
  • "ПУМБ" – 42,60-43,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,85-42,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,15-42,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн
  • "ПУМБ" – 9,45-9,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,60-9,90 грн

Як повідомлялося, експерти прогнозують, що наприкінці року вартість американської валюти зросте до 41,67 грн за долар. 

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