Курс валют на 24 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар різко здешевшав.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 квітня. Долар різко здорожчав аж на 20 коп. Євро втратив 5 коп., а польський злотий залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,58 грн (-20 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,26 грн (- 6коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,79 грн (0 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
- "Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85-42,85 грн
- "ПУМБ" – 42,60-43,20 грн
- "Укрсиббанк" – 41,85-42,85 грн
- "Укрексімбанк" – 42,15-42,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн
- "ПУМБ" – 9,45-9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,60-9,90 грн
Як повідомлялося, експерти прогнозують, що наприкінці року вартість американської валюти зросте до 41,67 грн за долар.
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