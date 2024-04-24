Курс валют на 24 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 квітня. Долар різко здорожчав аж на 20 коп. Євро втратив 5 коп., а польський злотий залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,58 грн (-20 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,26 грн (- 6коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,79 грн (0 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,70-40,20 грн

"Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,85-42,85 грн

"ПУМБ" – 42,60-43,20 грн

"Укрсиббанк" – 41,85-42,85 грн

"Укрексімбанк" – 42,15-42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн

"ПУМБ" – 9,45-9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,60-9,90 грн

Як повідомлялося, експерти прогнозують, що наприкінці року вартість американської валюти зросте до 41,67 грн за долар.

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